كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

- -
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

- -
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

"الأغلى في التاريخ".. الغندور يفجر مفاجأة حول هوية مدرب الأهلي الجديد

كتب : محمد خيري

11:50 ص 08/10/2025
    جيس ثورب (4)
    جيس ثورب (1)
    جيس ثورب (1) (1)
    جيس ثورب (1) (2)

فجر الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، مفاجأة حول هوية مدرب الأهلي الجديد، وراتبه الكبير.

وكتب "الغندور"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الأهلي يتعاقد مع المدرب الدنماركي جيس ثورب بعقد يجعله أغلى مدرب دنماركي في التاريخ بمبلغ يتخطى 10 مليون دولار طوال سنين التعاقد".

وأضاف: "المدرب الدنماركي، له الحق في جلب طاقم تدريبه بالكامل و سيتم الإعلان قريبا جدا".

يبلغ المدرب الدنماركي جيس ثورب، من العمر 55 عامًا، وسبق له وأن تولى المهمة الفنية لعدد من الأندية والمنتخبات في مختلف المسابقات.

وقاد جيس ثورب المهمة الفنية لمنتخب الدنمارك تحت 21 عامًا، قبل أن يتولى قيادة ميتلاند الدنماركي، ليصبح الرجل الأول في الجهاز الفني بنادي جينك البلجيكي.

وتولى ثورب قيادة كوبنهاجن الدنماركي، لينتقل إلى قيادة أوجسبورج الألماني في محطته التدريبية الأخيرة.

وخاض ثورب 65 مباراة مع أوجسبورج، في مختلف المسابقات، ونجح في تحقيق الفوز خلال 23 مواجهة، وتعادل في 17 مناسبة، وتلقى 25 هزيمة.

جيس ثورب الأهلي الغندور مدرب الأهلي النادي الأهلي

