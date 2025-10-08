"الأغلى في التاريخ".. الغندور يفجر مفاجأة حول هوية مدرب الأهلي الجديد

رد عاجل من اتحاد الكرة حول إعادة ملابس منتخب أسامة نبيه بعد وداع المونديال

فجر الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، مفاجأة حول هوية مدرب الأهلي الجديد، وراتبه الكبير.

وكتب "الغندور"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الأهلي يتعاقد مع المدرب الدنماركي جيس ثورب بعقد يجعله أغلى مدرب دنماركي في التاريخ بمبلغ يتخطى 10 مليون دولار طوال سنين التعاقد".

وأضاف: "المدرب الدنماركي، له الحق في جلب طاقم تدريبه بالكامل و سيتم الإعلان قريبا جدا".

يبلغ المدرب الدنماركي جيس ثورب، من العمر 55 عامًا، وسبق له وأن تولى المهمة الفنية لعدد من الأندية والمنتخبات في مختلف المسابقات.

وقاد جيس ثورب المهمة الفنية لمنتخب الدنمارك تحت 21 عامًا، قبل أن يتولى قيادة ميتلاند الدنماركي، ليصبح الرجل الأول في الجهاز الفني بنادي جينك البلجيكي.

وتولى ثورب قيادة كوبنهاجن الدنماركي، لينتقل إلى قيادة أوجسبورج الألماني في محطته التدريبية الأخيرة.

وخاض ثورب 65 مباراة مع أوجسبورج، في مختلف المسابقات، ونجح في تحقيق الفوز خلال 23 مواجهة، وتعادل في 17 مناسبة، وتلقى 25 هزيمة.