كشف مصدر داخل النادي الأهلي، آخر التطورات الخاصة بالحالة الصحية لنجم الوسط إمام عاشور، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها في الفترة الماضية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "حالة إمام عاشور مطمئنة، اللاعب يتحسن بصورة كبيرة، وتحاليل إنزيمات الكبد تثبت ذلك، حيث انخفضت إلى 200، بعدما كانت مرتفعة للغاية في الفترة الماضية ووصلت إلى 1000".

وأضاف: "اللاعب سيبقى في منزله لمدة أسبوعين، لحين التأكد من تحسن حالته الصحية بشكل كامل، قبل أن يعود للتأهيل في النادي مرة آخرى".

واختتم المصدر تصريحاته: "عند عودة اللاعب للتأهيل في النادي الأهلي، سيحتاج خلال تلك الفترة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، للعودة مرة آخرى للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق".

وكان إمام عاشور، تعرض للإصابة بفيروس A، مما تسبب في إبعاده عن المشاركة في المباريات مع الفريق خلال الفترة الماضية.

أقرأ أيضًا:

قائمة هدافي منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

"وجهة جديدة".. تقارير تكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول