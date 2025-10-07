"موعد قدوم البديل".. أزمة تواجه الأهلي في حسم ملف المدرب الجديد

بعد انسحاب منار وأحمد الحيوان.. ماذا يتبقى لإعلان فوز قائمة الخطيب بانتخابات

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن مواجهتهم لأزمة خلال الفترة الجارية لحسم ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن هناك صعوبات تواجه لجنة التخطيط تتمثل في أن معظم دوريات العالم في جولاتها الأولي والمدربين المتاحين حالياً يطلبون أرقامًا مالية كبيرة أو يرفضون العمل في منطقة الشرق الأوسط.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن مسؤولي الأهلي مازالوا يحاولون إنهاء ملف التعاقد مع المدير الفني في أقرب فرصة إذ يخوضون خلال الفترة الحالية مفاوضات مكثفة لحسم ملف بديل ريبيرو خلال شهر أكتوبر الجاري ولكن طبقًا لإمكانيات النادية المادية .

ويقود عماد النحاس الجهاز الفني لفريق الأهلي بصورة مؤقتة بعد رحيل ريبيرو.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رحيل الإسباني ريبيرو بعد خسارته أمام نظيره بيراميدز في الدوري.

