"قائمة الخطيب تقترب من التزكية".. مرشح جديد يعلن الانسحاب من انتخابات الأهلي

شهدت الساعات القليلة الماضية حسم أحمد مجدي الحيوان المرشح بانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي (فوق السن) لقراره بالانسحاب من السابق الانتخابي.

انسحاب أحمد مجدي الحيوان يأتي بعد أيام قليلة من إعلان منار سعيد انسحابها من الانتخابات.

أسماء المرشحين بانتخابات الأهلي

مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اعتمد اجتماعه عصر يوم أمس الإثنين، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الإدارة المقرر لها يومي ٣٠ و٣١ أكتوبر الجاري، الذين تقدموا خلال المدة القانونية بأوراق ترشحهم، وتمت مراجعتها من اللجنة المشكلة من النادي وكذلك من الجهة الإدارية.

وجاء المرشحون قبل إعلان أحمد مجدي الحيوان الانسحاب على النحو التالي:

- محمود الخطيب "مقعد الرئيس"

- ياسين منصور "مقعد النائب"

- خالد مرتجي "مقعد أمانة الصندوق"

للعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - حسن طنطاوي - أحمد شريف - أحمد مجدي الحيوان.

وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وتضم قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي بمنصب العضوية (فوق السن) كل من: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال ليصبحوا في منافسة فقط مع الثنائي: حسن طنطاوي - أحمد شريف بعد انسحاب أحمد مجدي الحيوان.

وكان 5 مرشحين قد ضمنوا الفوز بالتزكية بقائمة الأهلي بعد عدم ترشح منافسين أمامهم وهم: محمود الخطيب (مقعد الرئيس)، ياسين منصور (مقعد النائب)، خالد مرتجي (مقعد أمين الصندوق)، والثنائي المرشح لعضوية مجلس الإدارة تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

ولكن يتبقى شرط وحيد لإعلان فوزهم بالتزكية إذ تنص اللائحة على ضرورة اعتماد الجمعية العمومية لفوزهم بالتزكية بشرط الحصول على موافقة 25% على الأقل من عدد الحاضرين.

