منتخب مصر بالزي الأساسي في مواجهة جيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026

كتب : محمد خيري

04:11 م 07/10/2025

منتخب مصر

انتهى منذ قليل، الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وجيبوتي المقرر لها السابعة مساء غدًا الأربعاء بتوقيت القاهرة باستاد العربي الزاولي بالمغرب ضمن مواجهات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأسفر الاجتماع، عن ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأبيض، بينما يرتدي منتخب جيبوتي الطاقم الأزرق الفاتح.

حضر الاجتماع الفني ممثلًا عن مصر كلًا من: مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.

ويحتل منتخب مصر، صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين، ويليه بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ15 نقطة، بينما يتذيل جيبوتي قاع الترتيب بنقطة واحدة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر جيبوتي تصفيات كأس العالم 2026 كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك:



