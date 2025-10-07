"طارئة وصعبة".. أحمد مرتضى منصور يعلن تعرض والده لوعكة صحية

أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تعرض والده لوعكة صحية طارئة خلال الأيام القليلة الماضية.

وكتب أحمد مرتضى، عبر صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك، اليوم الثلاثاء:"أعتذر بالنيابة عن والدي المستشار مرتضى منصور لكل من حاول التواصل معه خلال الأيام الأربعة الماضية، لعدم تمكنه من الرد بسبب تعرضه لوعكة صحية طارئة وصعبة".

وأتم أحمد مرتضى تدوينته بقوله:" الحمد لله على كل حال، والشكر لله على لطفه وكرمه، كل الشكر والتقدير للأساتذة الدكاترة طارق يوسف وماهر الجارحي على رعايتهم ومتابعتهم الدقيقة لحالة والدي الصحية.. الحمد لله دائمًا وأبدًا".

