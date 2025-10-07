مباريات الأمس
"طارئة وصعبة".. أحمد مرتضى منصور يعلن تعرض والده لوعكة صحية

كتب : مصراوي

12:50 م 07/10/2025
    أفراد عائلة مرتضى منصور (2) (1)
أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تعرض والده لوعكة صحية طارئة خلال الأيام القليلة الماضية.

وكتب أحمد مرتضى، عبر صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك، اليوم الثلاثاء:"أعتذر بالنيابة عن والدي المستشار مرتضى منصور لكل من حاول التواصل معه خلال الأيام الأربعة الماضية، لعدم تمكنه من الرد بسبب تعرضه لوعكة صحية طارئة وصعبة".

وأتم أحمد مرتضى تدوينته بقوله:" الحمد لله على كل حال، والشكر لله على لطفه وكرمه، كل الشكر والتقدير للأساتذة الدكاترة طارق يوسف وماهر الجارحي على رعايتهم ومتابعتهم الدقيقة لحالة والدي الصحية.. الحمد لله دائمًا وأبدًا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد مرتضى منصور مرتضى منصور وعكة صحية لمرتضى منصور مرض مرتضى منصور الزمالك

