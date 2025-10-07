"إقالة جون وفسخ عقد بنتايج".. شوبير يكشف ما يحدث داخل نادي الزمالك



كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات الأحداث داخل نادي الزمالك، وحقيقة إقالة جون إدوارد المدير الرياضية، وتهديد وكيل المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق، بفسخ العقد.



وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "مع شوبير": "الزمالك اختار الاستقرار باستكمال مهام جون إدوارد المدير الرياضي في الفريق بشكل طبيعي".

وأضاف: "كل ما قيل عن جون إدوارد وإقالته الزمالك نفاه وهذا شيء جيد للغاية، من الممكن أن يرحل فيريرا عن الزمالك ولكن هذا ليس التوجه في الفترة الحالي".

وأكمل: "قد تكون تجربة إدوارد تحتاج بعض الوقت مع فيريرا وحتى إذا فشلت فمن الممكن أن تنجح مع مدرب آخر".

وتابع: "بعد تهديد وكيل بنتايك بتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك بسبب تأخر المستحقات، يتحرك النادي بسرعة لاحتواء الأزمة، ومن المقرر عقد جلسة مع اللاعب الأسبوع المقبل لصرف جزء من مستحقاته المتأخرة".

وأختتم تصريحاته: "تهديد وكيل اللاعب ينضم إلى ملف الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي، وهذا ما يرغب في الانتهاء منه من قبل المجلس بشكل طبيعي، وبصراحةهذا المجلس دفع الكثير من الأموال الضخمة".