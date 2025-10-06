هل طلب جون إدوارد إنهاء تجربته مع الزمالك؟.. مصدر مسؤول يرد

حسام حسن يقترب من إعادة ذكرى مرّ عليها قرابة 25 عامًا

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك حقيقة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن رغبة جون إدوارد المدير الرياضي للنادي إنهاء تجربته.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين:"ما يتردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة جون إدوارد مستمر بمنصبه ويعقد اجتماعات مع المجلس الإدارة للمساعدة في إيجاد حلول للأزمة الحالية".

نادي الزمالك كان قد أعلن يوم 20 يونيو الماضي تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وكان جون إدوارد قد عقد اجتماعًا مساء الأحد مع رئيس نادي الزمالك حسين لبيب: "تمت مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالفريق وتطرق الاجتماع أيضًا لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية، ومناقشة الطرق التي يمكن من خلالها تصحيح المسار مرة أخرى".

وأضاف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي عقب الاجتماع: "تم الاتفاق على استمرار الاجتماعات، بين حسين لبيب رئيس النادي والمدير الرياضي؛ لحين عقد اجتماع مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق".

واختتم المصدر تصريحاته: "سيتم عقد اجتماع مع المدير الفني يانيك فيريرا، فور عودته إلى القاهرة لمعرفة ما حدث في المباريات الأخيرة، واتخاذ القرارات التي تصب في صالح الفريق بما يلبي طموحات جماهير الزمالك".

