حسام حسن يقترب من إعادة ذكرى مرّ عليها قرابة 25 عامًا

افتتح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الإثنين 6 أكتوبر، 3 مشروعات داخل الفرع الجديد بالشيخ زايد ضمن الخطة الانشائية التي يحرص المجلس على تنفيذها سواء في المقر الرئيسي بالجزيرة أو فروعه الثلاثة والتطوير المستمر لخدمة الأعضاء.

وأوضح النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم أن الافتتاحات شملت بوابة النزهة الجديدة والتطوير الخاص بها بعد إضافة "النسر الذهبي" الذي يعبر عن روح البطولات والانتماء للأهلي، وأسوة بالبوابات التي تم تنفيذها في جميع الفروع، والمصممة وفقًا لأحدث النظم الهندسية لتسهيل دخول وخروج الأعضاء.

وافتتح المجلس مبنى غرف خلع الملابس للرجال والسيدات، الذي يضم مكاتب إدارية ويخدم منطقة الملاعب والفرق الرياضية وكذلك افتتح منطقة جلوس الأعضاء الجديدة التي تم تجهيزها على أعلى مستوى لتوفير الراحة والاستمتاع بالأجواء داخل النادي والتي تم تزويدها بشاشة عملاقة ونافورة تضفي المزيد من الجانب الجمالي على المنطقة، وملحق بها منطقة ألعاب أطفال حديثة.

وأشار النادي الأهلي إلى أن مراسم الافتتاح حضرها خالد مرتجي أمين الصندوق، القائم بأعمال نائب رئيس النادي، محمد الغزاوي، طارق قنديل، مهند مجدي، محمد الدماطي، محمد سراج الدين، محمد الجارحي، مي عاطف، أعضاء المجلس، سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، واللواء ناصر أبو زيد مدير فرع الشيخ زايد.

وحضر الافتتاح أيضًا حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مختار مختار، رئيس لجنة التخطيط، زكريا ناصف عضو اللجنة.

اقرأ أيضًا:

رد فعل عاجل من الزمالك على إنذار وكيل بنتايج

قرار صادم من مجلس إدارة الزمالك للجماهير