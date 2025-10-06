"شيكابالا رئيس النادي".. أول تعليق من إبراهيم صلاح بعد الفوز على الترسانة

فاز نادي G على نظيره الترسانة بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر، ضمن مواجهات تصفيات كأس مصر من الدور الثالث.

وأحرز هدف الفوز فريق G اللاعب عبدالله ياسين لاعب باريس سان جيرمان السابق والعديد من الفرق الأوروبية.

وبهذا الفوز تأهل فريق G إلى الدور الثاني في تصفيات بطولة كأس مصر.

