مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

1 1
02:00

كولومبيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

السعودية - شباب

1 1
02:00

النرويج - شباب

جميع المباريات

إعلان

"هل يرتبط بأمم أفريقيا؟".. هاني أبو ريدة يتحدث عن مصير حسام حسن مع المنتخب

كتب : يوسف محمد سعيد

06:24 م 06/10/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    هاني أبو ريدة وحسام حسن
  • عرض 15 صورة
    هاني أبو ريدة وحسام حسن
  • عرض 15 صورة
    هاني أبو ريدة وأحمد دياب
  • عرض 15 صورة
    هاني ابو ريدة
  • عرض 15 صورة
    هاني ابو ريدة
  • عرض 15 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل
  • عرض 15 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل
  • عرض 15 صورة
    حازم إمام
  • عرض 15 صورة
    حازم امام
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن (1)
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن في ممر شرفي لاستقبال محمد صلاح
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن
  • عرض 15 صورة
    الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب الوطني
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على استمرار حسام حسن المدير الفني للفراعنة، على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو ريدة في تصريحات، عبر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: "أكون الداعم والسند لأي مدير فني يتولى القيادة الفنية للمنتخب باستمرار، وحسام حسن دايما يقول أن الجماهير هى التي أتت به لتدريب المنتخب، وأقول أيضًا أن الجماهير تقدر تمشي المدير الفني أيضًا".

وأضاف: "أتحدث دائما مع حسام وإبراهيم حسن وأؤكد لهم، أن النتائج الجيدة هى التي تجعلنا مستمرين في مناصبنا المختلفة سواء داخل الاتحاد أو في المنتخب".

وتابع: "نتائج بطولة أمم أفريقيا لن تؤثر كثيرا على مصير حسام حسن مع المنتخب، فأنا لا أتعامل بهذه الطريقة، نخطط معا للمشاركة في كأس العالم وأمم أفريقيا والظهور بشكل مميز أيضًا، لكن كما قلت في النهاية الشارع والجماهير لهما تأثير".

وبالحديث عن الشخصية المصرية، التي يمكن أن تخلف أبو ريدة في المقاعد الدولية، قال: "كنت أعمل على إعداد حازم إمام ليكون خليفتي، لكن من الواضح أنه لم يتحمل الضغوط".

أقرأ أيضًا:

زيارة خاصة من محمود الخطيب لحسن شحاته في المستشفى (صور)

"للهروب من العقوبات".. وعد جديد من نادي الزمالك لاتحاد طنجة المغربي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هاني أبو ريدة حسام حسن حازم إمام منتخب مصر أمم أفريقيا هاني أبو ريدة وحسام حسن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أفيخاي يواصل أكاذيبه: إسرائيل المنتصر في حرب أكتوبر.. ومصريون: نسيت الكستور
بالأسعار.. طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز "فاكسيرا"
لماذا قفزت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا لذروات جديدة اليوم؟3 أسباب..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر