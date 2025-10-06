"دعم مادي واستقبال المصابين".. ما هو الدور الذي لعبه الأهلي في حرب أكتوبر

أكد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على استمرار حسام حسن المدير الفني للفراعنة، على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو ريدة في تصريحات، عبر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: "أكون الداعم والسند لأي مدير فني يتولى القيادة الفنية للمنتخب باستمرار، وحسام حسن دايما يقول أن الجماهير هى التي أتت به لتدريب المنتخب، وأقول أيضًا أن الجماهير تقدر تمشي المدير الفني أيضًا".

وأضاف: "أتحدث دائما مع حسام وإبراهيم حسن وأؤكد لهم، أن النتائج الجيدة هى التي تجعلنا مستمرين في مناصبنا المختلفة سواء داخل الاتحاد أو في المنتخب".

وتابع: "نتائج بطولة أمم أفريقيا لن تؤثر كثيرا على مصير حسام حسن مع المنتخب، فأنا لا أتعامل بهذه الطريقة، نخطط معا للمشاركة في كأس العالم وأمم أفريقيا والظهور بشكل مميز أيضًا، لكن كما قلت في النهاية الشارع والجماهير لهما تأثير".

وبالحديث عن الشخصية المصرية، التي يمكن أن تخلف أبو ريدة في المقاعد الدولية، قال: "كنت أعمل على إعداد حازم إمام ليكون خليفتي، لكن من الواضح أنه لم يتحمل الضغوط".

