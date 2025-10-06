مباريات الأمس
عاجل.. شكوى جديدة ضد الزمالك في فيفا

كتب : محمد خيري

03:43 م 06/10/2025

فريق الزمالك

تقدم الغيني جيفيرسون كوستا، لاعب فريق الزمالك السابق، بشكوى جديدة ضد النادي الأبيض لعدم حصوله على مستحقاته في الفترة الماضية.

وانضم جيفيرسون كوستا إلى نادي الزمالك الموسم الماضي، في صفقة انتقال حر، وتم قيده تحت السن، ولم يحصل على فرصة المشاركة كاملة، ورحل سريعا دون ترك أي بصمة.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن اللاعب جيفيرسون، تقدم بشكوى ضد نادي الزمالك بسبب عدم الحصول على باقي مستحقاته 25 ألف دولار.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق، تقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات الماضية، نظرا لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، وكذلك نادي إستريلا أمادورا البرتغالي، من مستحقات صفقة الأنجولي شيكو بانزا.

