حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على طمأنة كل جماهير الكرة المصرية، على صحة أسطورة الفارس الأبيض السابق والمدرب التاريخي للفراعنة، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها في الفترة الماضية.

ونشر سليمان عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة من الصور له رفقة المعلم حسن شحاتة، وكتب: "بطمنكم كابتن حسن شحاته بخير وإحنا معاه لحظة بلحظة، دعواتكم".

وكان حسن شحاتة تعرض لأزمة صحية مفاجئة في الفترة الماضية، التي نقل على إثرها إلى المستشفى.

وكشف أحمد شوبير مقدم البرامج، أن شحاتة تعرض لآلام في المعدة، وارتفاع في نسبة الصفرة، مما أدى إلى تدخل الأطباء وإجراء عملية جراحية لأسطورة الكرة المصرية.

ويعد شحاتة واحدا من أساطير الكرة المصرية، كما أنه يعد المدرب التاريخي للفراعنة، حيث تمكن من قيادة المنتخب الوطني للتتويج بـ 3 بطولات لأمم أفريقيا على التوالي (2006-2008-2010).

والجدير بالذكر أم كريم حسن شحاتة، نجل أسطورة الكرة المصرية ومقدم البرامج الحالي، كان قد أعلن منذ دقائق قليلة، زيارة محمود الخطيب رئيس الأهلي إلى حسن شحاتة في المستشفى للإطمئنان على صحته.

