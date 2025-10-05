مفاوضات متقدمة.. مسؤول سابق بالأهلي يقترب من قيادة المقاولون العرب

الزمالك ضد المقاولون العرب

اقترب سامي قمصان المدرب المساعد الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من القيادة الفنية لفريق المقاولون العرب خلفا لأحمد مكي الذي رحل بسبب سوء النتائج.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن نادي المقاولون في مفاوضات متقدمة مع سامي قمصان من أجل تولي تدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وخاض الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز 10 مباريات، حصد خلالهم 5 نقاط فقط بفضل التعادل في 5 لقاءات، ليحتل المركز قبل الأخير "20".

اقرأ أيضًا:

ما علاقة صلاح؟.. كوكوريلا​ يكشف سبب فوز تشيلسي على ليفربول

من هي منار سعيد التي أعلنت انسحابها من انتخابات الأهلي "احتراماً للخطيب" ؟