مفاوضات متقدمة.. مسؤول سابق بالأهلي يقترب من قيادة المقاولون العرب

كتب : محمد القرش

05:03 م 05/10/2025

الزمالك ضد المقاولون العرب

اقترب سامي قمصان المدرب المساعد الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من القيادة الفنية لفريق المقاولون العرب خلفا لأحمد مكي الذي رحل بسبب سوء النتائج.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن نادي المقاولون في مفاوضات متقدمة مع سامي قمصان من أجل تولي تدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وخاض الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز 10 مباريات، حصد خلالهم 5 نقاط فقط بفضل التعادل في 5 لقاءات، ليحتل المركز قبل الأخير "20".

المقاولون العرب سامي قمصان الأهلي مدرب الأهلي الدوري الممتاز

