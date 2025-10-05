من هي منار سعيد التي أعلنت انسحابها من انتخابات الأهلي "احتراماً للخطيب" ؟

أعلنت منار سعيد اليوم الأحد بصورة رسمية انسحابها من سباق انتخابات الدورة المقبلة لمجلس إدارة النادي الأهلي.

منار سعيد التي كانت مرشحة لعضوية المجلس (فوق السن) أوضحت عبر بيان رسمي أن انسحابها احتراماً لمحمود الخطيب، للاطلاع على تصريحاتها كاملة.. اضغط هنا

وكانت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي المحدد لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري قد أعلنت إغلاق باب الترشح في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.

وتقدم بانتخابات الأهلي 16 مرشحًا، للاطلاع عليهم .. اضغط هنا

وضمنّ 5 مرشحين الفوز بالتزكية بعد عدم ترشح منافسين أمامهم وهم: محمود الخطيب (مقعد الرئيس)، ياسين منصور (مقعد النائب)، خالد مرتجي (مقعد أمين الصندوق)، والثنائي المرشح لعضوية مجلس الإدارة تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام ولكن يتبقى شرط وحيد لإعلان فوزهم بالتزكية.

ومع انسحاب منار سعيد من الانتخابات أصبح المرشحين على منصب العضوية (فوق السن) هم: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - حسن طنطاوي - أحمد شريف - أحمد مجدي الحيوان.

وتضم قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي بمنصب العضوية (فوق السن) كل من: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال ليصبحوا في منافسة فقط مع الثلاثي: حسن طنطاوي - أحمد شريف - أحمد مجدي الحيوان.

وتنص اللائحة على ضرورة اعتماد الجمعية العمومية لفوزهم بالتزكية بشرط الحصول على موافقة 25% على الأقل من عدد الحاضرين.

وأوضح النادي الأهلي عبر بيان رسمي صادر في وقت سابق من اليوم أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعًا خلال هذا الأسبوع الاعتماد أوراق المرشحين قبل إرسالها للجهة الإدارية.

