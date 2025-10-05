مباريات الأمس
مستشفى القطبين.. ما هى غيابات الأهلي والزمالك مع التوقف الدولي؟

كتب- محمد عبدالهادي:

02:01 م 05/10/2025
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    الزمالك والأهلي

تواصل الإصابات فرض كلمتها على فريقي الأهلي والزمالك، في ظل ازدحام جدول المباريات وضغط المشاركات المحلية والقارية، ما تسبب في غيابات مؤثرة داخل صفوف القطبين خلال الفترة الأخيرة قبل التوقف الدولي الذي ربما يكون فرصة لتجهيز بعضهم.

يعاني الأهلي من قائمة طويلة من المصابين، حيث يفتقد الفريق خدمات عدة أسماء بارزة، أبرزهم:

إمام عاشور: أُصيب بفيروس A، وأظهرت التحاليل ارتفاعًا كبيرًا في نسبته عن المعدل الطبيعي، ما استدعى خضوعه لراحة تامة وبرنامج علاجي خاص.

كريم فؤاد وأشرف داري: لا يزالان في مرحلة التأهيل الطبي بعد تجدد معاناتهما من إصابات عضلية.

محمد شكري وجراديشار: يواصلان الغياب لأسباب طبية متفرقة لم يُكشف عن تفاصيلها.

طاهر محمد طاهر: اشتكى من تقلصات عضلية في مباراة القمة، وغادر الملعب كإجراء احترازي.

حسين الشحات: تعرض لكدمة قوية في الكتف خلال الديربي، وتقرر إخضاعه لفحوصات إضافية.

في المقابل، لا تبدو الأمور أفضل حالًا داخل الزمالك، إذ ضمت قائمة الإصابات عددًا من اللاعبين المؤثرين، وهم:

عدي الدباغ: تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مواجهة الأهلي، ويخضع حاليًا لفحوصات دقيقة لتحديد فترة غيابه.

ناصر منسي: اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية في نفس المباراة، وتم استبعاده من المران الجماعي.

محمد شحاتة: يعاني من مزق في العضلة الخلفية، وأكد الجهاز الطبي حاجته لفترة لا تقل عن أسبوعين للتعافي الكامل.

محمود جهاد: يغيب عن المباريات منذ فترة بسبب إصابة لم يتم الكشف عن تفاصيلها.

نبيل عماد "دونجا": يعاني من اصابة عضلية تعرض لها في مباراة القمة الأخيرة.

أحمد شريف: تعرض للإصابة في مباراة الزمالك وغزل المحلة الأخيرة.

