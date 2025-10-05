مباريات الأمس
"زعلان من أيه بظبط؟".. تعليق قوي من نجم الأهلي السابق على أزمة الخطيب وغالي  

كتب : محمد خيري

10:38 ص 05/10/2025
أكد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، أن محمود الخطيب سيمنح صلاحيات رئيس النادي إلى ياسين منصور في الفترة المقبلة.

وقال صالح في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "أعتقد بمرور الوقت الخطيب هيدي الصلاحيات الفنية للاشراف على فرقة الكرة لسيد عبد الحفيظ لأنه أجاد في ذلك".

وأضاف: "الخطيب بيكون حريص إنه يعمل كل حاجة بنفسه ولكن ده مش هيبقى موجود في الفترة الجاية بسبب حالته الصحية، وشوية شوية هيسيب كل الأمور الإدارية لـ ياسين منصور".

وتابع: "حسام غالي غضبان، وأنا مش عارف هو زعلان من أيه بالظبط، وتصريحاته أكيد زعلت الخطيب، والخطيب زعلان منه والدليل أنه لم يشكره في البيان اللي أصدره".

