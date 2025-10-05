"يحتاج لمعجزة".. المغرب يعقد موقف منتخب مصر للشباب في حسابات المونديال

تعقد موقف منتخب مصر للشباب، في التأهل كأفضل منتخبات المركز الثالث من دور المجموعات إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما ، والمقامة في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر الجاري.

وكان منتخب مصر للشباب يحتاج لفوز المغرب على المكسيك ولكن جاءت المفاجأة الغير سعيدة بخسارتهم بهدف دون رد، بعد ضمانه التأهل بشكل رسمي.

وتعقدت فرص منتخب مصر للشباب في التأهل لدور 16 رفقة أفضل 6 منتخبات أصحاب المركز الثالث من مونديال الشباب، وينتظر نتائج المجموعات الرابعة والخامسة والسادسة التي ستقام اليوم.

ومن المنتخبات الأقرب لوصول منتخب الشباب بدلا منها، منتخب نيجيريا الذي يملك 3 نقاط وبفارق أهداف 0، ومنتخب جنوب أفريقيا برصيد 3 نقاط وبفارق أهداف +4 مبارياتها الأخيرة برصيد يقل أو يساوي ثلاث نقاط، وبفارق أهداف أقل من مصر.

وكان منتخب مصر للشباب، حقق فوزا هاما على نظيره تشيلي صاحب الأرض والجمهور، بهدفين مقابل هدف في المباراة الأخيرة، ولكنه لم يحسم الصعود.