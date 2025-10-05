مباريات الأمس
"ثلاثي من المصري".. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

01:19 ص 05/10/2025
حقق النادي المصري البورسعيدي مفاجأة من العيار الثقيل باكتساحه جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، بعدما تألق مهاجموه بشكل لافت خلال الجولات الماضية، ونجحوا في تسجيل أكبر عدد من الأهداف مقارنة بباقي أندية الدوري.

وتمكن لاعبو المصري من فرض سيطرتهم على قائمة الهدافين، حيث يتصدر كلا من: صلاح محسن، عبد الرحيم دغموم وعمر الساعي، قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 4 أهداف لكلا منهم.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري:

1- صلاح محسن - المصري - 5 أهداف

2- عبد الرحيم دغموم - المصري - 4 أهداف

3- عمر الساعي - المصري - 4 أهداف

4- محمود تريزيجيه - الأهلي - 4 أهداف

5- أحمد فاروق - وادي دجلة - 3 أهداف

محمود حسن تريزيجيه الدوري المصري صلاح محسن هدافي الدوري المصري

