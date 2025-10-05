"زعلان من أيه بظبط؟".. تعليق قوي من نجم الأهلي السابق على أزمة الخطيب وغالي

كشف سمير الحاوي وكيل اللاعب الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط فريق بتروجيت، حقيقة رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة، إلى فريق أهلي بنغازي الليبي.

وارتبط اسم نجم الوسط الفلسطيني، خلال الساعات الماضية بالانتقال إلى فريق أهلي بني غازي الليبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2026.

وقال الحاوي في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك رغبة قوية من قبل إدارة نادي أهلي بنغازي لضم حامد حمدان في يناير المقبل، وهو من أولويات الفريق الليبي لتدعيم صفوفه في يناير".

وأضاف: "بالرغم من كل العروض التي يتم تقديمها للاعب في الفترة الأخيرة، إلا أن اللاعب متمسك بالإنضمام إلى الزمالك ورافض كل العروض، خاصة في ظل تمسك الأبيض باللاعب أيضًا، بنسبة كبيرة حامد سيكون في الزمالك في يناير المقبل".

واختتم: "هناك تواصل شبه يومي من جانب مسؤولي الزمالك، لتأكيد رغبتهم على ضم حمدان واللاعب سيكون ضمن صفوف الفارس الأبيض في يناير المقبل".

والجدير بالذكر أن حمدان، كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة بتروجيت تمسكت ببقاء اللاعب في صفوف الفريق.

