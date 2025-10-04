مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

"اكسبوا".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية

كتب : يوسف محمد سعيد

10:27 م 04/10/2025
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (7)
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (6)
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (1)
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (5)
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (4)
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (8)
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (3)
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (2)

وجهت جماهير النادي الأهلي، التي تواجدت في مدرجات ملعب المقاولون العرب لدعم فريقها أمام نظيره كهرباء الإسماعيلية، في مباراة الدوري المصري، رسالة للاعبي الفريق.

نجح الأهلي اليوم السبت، في تحقيق فوزا كبيرا على حساب كهرباء الإسماعيلية، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري المصري "دوري نايل".

وحثت جماهير المارد الأحمر المتواجدة في المدرجات لاعبي فريقها لحصد الدوري، حيث رددت هتاف:"اكسبوا الدوري، اكسبوا الدوري"، أكثر من مرة في اللقاء.

كما وجهت جماهير المارد الأحمر رسالة، إلى الغريم التقليدي ومنافسه الدائم على كل البطولات نادي الزمالك، من خلال هتاف: "كدة كدة يا زمالك الدوري في الجزيرة".

ترتيب الأهلي في جدول الدوري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة جمعهم من 9 مباريات خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

جماهير الأهلي الدوري المصري مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية لاعبي الأهلي رسالة جماهير الأهلي

