وجهت جماهير النادي الأهلي، التي تواجدت في مدرجات ملعب المقاولون العرب لدعم فريقها أمام نظيره كهرباء الإسماعيلية، في مباراة الدوري المصري، رسالة للاعبي الفريق.

نجح الأهلي اليوم السبت، في تحقيق فوزا كبيرا على حساب كهرباء الإسماعيلية، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري المصري "دوري نايل".

وحثت جماهير المارد الأحمر المتواجدة في المدرجات لاعبي فريقها لحصد الدوري، حيث رددت هتاف:"اكسبوا الدوري، اكسبوا الدوري"، أكثر من مرة في اللقاء.

كما وجهت جماهير المارد الأحمر رسالة، إلى الغريم التقليدي ومنافسه الدائم على كل البطولات نادي الزمالك، من خلال هتاف: "كدة كدة يا زمالك الدوري في الجزيرة".

ترتيب الأهلي في جدول الدوري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة جمعهم من 9 مباريات خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

