جماهير الأهلي توجه رسالة للزمالك من مباراة كهرباء الإسماعيلية (فيديو)

تصوير - محمد الحاوي

وجهت جماهير الأهلي الحاضرة في مباراة كهرباء الإسماعيلية التي أقيمت اليوم السبت، رسالة للزمالك بشأن الدوري المصري الممتاز.

ورصدت عدسة "مصراوي" المتواجدة في استاد المقاولون العرب، جماهير الأهلي وهي تردد: "كدة كدة يا زمالك الدوري في الجزيرة".

وفاز المارد الأحمر على نظيره كهرباء الإسماعيلية برباعية مقابل هدفين، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 18 نقطة محتلا المركز الثالث في جدول الترتيب، بالتساوي مع المصري البورسعيدي المصري، والزمالك الوصيف بفارق الأهداف.

