الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

جماهير الأهلي توجه رسالة للزمالك من مباراة كهرباء الإسماعيلية (فيديو)

كتب : محمد القرش

10:31 م 04/10/2025
  • عرض 13 صورة
    احتفال الأهلي
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (5) (1)
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (2) (1)
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (8) (1)
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (11) (1)
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (10) (1)
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (9) (1)
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (6) (1)
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (7) (1)
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (12) (1)
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (1) (1)
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (3) (1)

تصوير - محمد الحاوي

وجهت جماهير الأهلي الحاضرة في مباراة كهرباء الإسماعيلية التي أقيمت اليوم السبت، رسالة للزمالك بشأن الدوري المصري الممتاز.

ورصدت عدسة "مصراوي" المتواجدة في استاد المقاولون العرب، جماهير الأهلي وهي تردد: "كدة كدة يا زمالك الدوري في الجزيرة".

وفاز المارد الأحمر على نظيره كهرباء الإسماعيلية برباعية مقابل هدفين، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 18 نقطة محتلا المركز الثالث في جدول الترتيب، بالتساوي مع المصري البورسعيدي المصري، والزمالك الوصيف بفارق الأهداف.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية

"ليسوا روبوتات".. فيريرا يدافع عن أداء لاعبي الزمالك ويوجه رسالة إلى الجماهير

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وكهرباء الإسماعيلية جماهير الأهلي الزمالك أخبار الاهلي ماتش الأهلي مباراة الاهلي الدوري المصري

إعلان

إعلان

