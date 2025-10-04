10 صورة من وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد المقاولون العرب لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

غادر حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة فريقه أمام كهرباء الإسماعيلية، في اللقاء المقام حاليا على ملعب المقاولون العرب".

وبحلول الدقيقة 28 اضطر المدير الفني للنادي الأهلي عماد النحاس، باستبدال حسين الشحات بعد تعرضه للإصابة، وإشراك بدلا منه محمد مجدى أفشة.

وظهرت علامات الحزن على لاعب الأهلي حسين الشحات بقوة، خلال مغادرته أرضية الملعب رفقة الجهاز الطبي للفريق.

ويلاقي المارد الأحمر حاليا نظيره كهرباء الإسماعيلية، في اللقاء الذي يجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك الماضية

وكان حسين الشحات، ظهر بشكل قوي في مباراة القمة الماضية أمام الزمالك، التي نجح خلالها في قيادة فريقه للفوز بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري المصري.

وكان الشحات نجح في تسجيل هدف المارد الأحمر الأول في مرمى الزمالك، بالإضافة إلى حصوله على ركلة جزاء سجل منها زميله محمود تريزيجيه هدف فريقه الثاني وهدف الفوز باللقاء.

