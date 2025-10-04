الأهلي يحقق الفوز على كهرباء الإسماعيلية في الدوري برباعية

أول تعليق من عماد النحاس على فوز الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

"بسبب مباراة الحرس".. موقف مميز من وليد صلاح الدين مع ياسر إبراهيم والمراقب

متابعة - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره كهرباء الإسماعيلية اليوم السبت، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ورفع المارد الأحمر رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 18 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد فريق كهرباء الإسماعيلية عند النقطة رقم 8 في المركز ال 18 بجدول الترتيب.

ويدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - زيزو.

خط الهجوم: حسين الشحات - بن شرقي - محمد شريف.

وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل فريق كهرباء الإسماعيلية كالتالي:

حارس المرمى: محمد هجرس

الدفاع: كريم يحيى - يوسف جلال - محمد ياسين - حسن الشاذلي

الوسط: مامادو سيلا - أحمد حمزاوي - إسلام عبد النعيم

الهجوم: مصطفى كشري - علي سليمان - كريم أشرف

أبرز أحداث مباراة الأهلي وكهرباء الإٍسماعيلية

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4: تسديدة قوية من محمد شريف لاعب الأهلي، لكنها تصطدم بالقائم قبل أن يطلق الحكم صافرته ويحتسب تسلل.

الدقيقة 8: عرضية من أحمد نبيل كوكا، تخرج أعلى مرمى النادي الأهلي.

الدقيقة 16: أحمد نبيل كوكا يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى كهرباء الإسماعيلية.

الدقيقة 20: أشرف بن شريق يحرز الهدف الثاني للأهلي ولكنه يلغى بداعي التسلل.

الدقيقة 23: بطاقة صفراء للاعب كهرباء الإٍسماعيلية بعد تدخل قوي، على أحمد زيزو لاعب الأهلي.

الدقيقة 28: خروج حسين الشحات بسبب الإصابة ودخول بدلا منه محمد مجدي أفشة.

الدقيقة 33: عرضية من محمد هاني لاعب النادي الأهلي يتصدى لها دفاع فريق كهرباء الإسماعيلية.

الدقيقة 36: ياسين مرعي يحرز الهدف الثاني للأهلي في مرمى كهرباء الإٍسماعيلية.

الدقيقة 40: عرضية من لاعب زيزو، يخرجها دفاع فريق كهرباء الإسماعيلية.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 48: زيزو يسجل الهدف الثالث للأهلي

الدقيقة 57: أوناجم يسجل الهدف الأول لكهرباء الإسماعيلية

الدقيقة 70: عصام الفيومي يسجل الهدف الثاني لكهرباء الإسماعيلية

الدقيقة 72: أشرف بن شرقي يسجل الهدف الرابع للأهلي

الدقيقة 79: تسديدة قوية من لاعب كهرباء الإسماعيلية يتصدى محمد الشناوي حارس الأهلي.

الدقيقة 83: تمريرة إلى طاهر محمد طاهر ولكنها نطول منه وتصل إلى حارس مرمى كهرباء الإسماعيلية.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+90: تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة ولكنها تمر بجوار مرمى فريق كهرباء الإٍسماعيليلة.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.