حسين الشحات يقود هجوم الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة، عماد النحاس، التشكيل الرسمي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل قيادة حسين الشحات لخط الهجوم بعد تألقه في المباراة الماضية ضد الزمالك، بينما يحرس محمد الشناوي عرين المارد الأحمر.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - زيزو.

خط الهجوم: حسين الشحات - بن شرقي - محمد شريف.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.