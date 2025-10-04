هل اقترب الأهلي من التعاقد مع المدرب السويدي هنريك ريدستروم ؟.. مصدر يرد

أعلن المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك، يانيك فيريرا، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة غزل المحلة في الدوري.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري

الزمالك يستضيف فريق غزل المحلة عند الخامسة مساء اليوم السبت على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك لمباراة غزل المحلة

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: محمد صبحي، محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر، أحمد ربيع، أحمد حمدي، ناصر ماهر، أحمد شريف، خوان بيزيرا وعمرو ناصر.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة

الزمالك يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن المصري المتصدر، فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

