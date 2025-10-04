هل يشارك أحمد شوبير برنامجه مع ميدو في قناة النهار؟ .. رد حاسم

حافظ منتخب مصر للشباب على أماله في التأهل لدور ثمن النهائي بكأس العالم بعد فوزه على نظيره تشيلي.

نتيجة مباراة مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب

منتخب مصر للشباب فاز بهدفين مقابل هدف على نظيره تشيلي خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم السبت بهدف قاتل سجله عمر خضر، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ترتيب منتخب مصر في كأس العالم للشباب

منتخب مصر للشباب رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة ثلاثة في المركز الثالث بفارق "البطاقات الصفراء" عن منتخب تشيلي صاحب المركز الثاني فيما يتصدر منتخب اليابان جدول المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

نظام التأهل في كأس العالم للشباب

ويتأهل أول وثانِ كل مجموعة لدور ثمن نهائي كأس العالم للشباب بجانب أفضل 4 منتخبات من الـ 6 مجموعات التي حققت أفضل مركز ثالث.

وضمن منتخب كوريا الجنوبية التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث بعدما حلّ ثالثًا بالمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط لينتظر ثلاث منتخبات أخرى.

ويتبقى من منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات 4 مجموعات بـ 4 مباريات ينتظر منتخب مصر للشباب نتائجهما لحسم تأهله من عدمه.

المجموعة الثالثة

11:00 مساءً ـ إسبانيا (نقطة) vs البرازيل (نقطة)

المجموعة الرابعة

2:00 صباح يوم الأحد ـ أستراليا ( 0 ) vs كوبا (نقطة)

المجموعة الخامسة

11:00 مساء الأحد ـ جنوب أفريقيا (3) vs الولايات المتحدة ( 6 )

المجموعة السادسة

2:00 صباح الإثنين ـ نيجيريا (3) vs كولومبيا (4)

ترتيب منتخب مصر في كأس العالم للشباب

منتخب مصر يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط ( -2) لذا يحتاج عدم وصول أكثر من منتخبين لأكثر من 3 نقاط (-2).

