موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة والقناة الناقلة

عمر خضر يخطف فوزًا قاتلاً لمنتخب مصر أمام تشيلي في كأس العالم للشباب

يستعد فريق الزمالك لظهور جديد بالدوري حين يستضيف نظيره غزل المحلة ضمن منافسات الجولة العاشرة.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

الزمالك يستضيف نظيره غزل المحلة عند الخامسة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

وتنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة على قناة Ontime sports 1

ترتيب الزمالك وغزل المحلة في الدوري

الزمالك تراجع للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن المصري الذي استعاد الصدارة بالفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف في وقت سابق من اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة.

غزل المحلة على الجانب الآخر يحتل المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

