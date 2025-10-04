مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

ليفربول

جميع المباريات

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة والقناة الناقلة

كتب : مصراوي

05:00 ص 04/10/2025
يستعد فريق الزمالك لظهور جديد بالدوري حين يستضيف نظيره غزل المحلة ضمن منافسات الجولة العاشرة.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

الزمالك يستضيف نظيره غزل المحلة عند الخامسة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

وتنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة على قناة Ontime sports 1

ترتيب الزمالك وغزل المحلة في الدوري

الزمالك تراجع للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن المصري الذي استعاد الصدارة بالفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف في وقت سابق من اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة.

غزل المحلة على الجانب الآخر يحتل المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك ضد غزل المحلة القناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة الزمالك قناة أون تايم سبورت

