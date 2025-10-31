مباريات الأمس
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

- -
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

أستون فيلا

"بديل عربي".. خطوة من الزمالك لحسم خليفة فيريرا

كتب ـ محمد خيري:

11:51 م 31/10/2025
كشف مصدر عن تواصل مدير التعاقدات بنادي الزمالك عبدالرحمن إسماعيل مع المدير الفني الجزائري نور الدين بن زكري لعرض أمر تدريب الفريق عليه بعد قرارهم بالاستغناء عن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة إلى أن عبدالرحمن إسماعيل قدم عرض للمدرب الجزائري لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم .

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن المدرب الجزائري ضمن الخيارات المتاحة أمام الزمالك حاليا لتولي تدريب الفريق في المرحلة المقبلة.

وكان مصدر أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي بوقت سابق أن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد اجتمع مع جون إدوارد المدير الرياضي فجر يوم أمس في اجتماع طارئ فجر اليوم الجمعة لبحث مصير فيريرا وقد تم الاتفاق على رحيل المدرب، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

نور الدين بن زكري الزمالك يانيك فيريرا مدرب الزمالك

