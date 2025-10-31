"بديل عربي".. خطوة من الزمالك لحسم خليفة فيريرا

حول صورة نجمك المفضل إلى فرعون احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

كشف مصدر عن تواصل مدير التعاقدات بنادي الزمالك عبدالرحمن إسماعيل مع المدير الفني الجزائري نور الدين بن زكري لعرض أمر تدريب الفريق عليه بعد قرارهم بالاستغناء عن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة إلى أن عبدالرحمن إسماعيل قدم عرض للمدرب الجزائري لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم .

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن المدرب الجزائري ضمن الخيارات المتاحة أمام الزمالك حاليا لتولي تدريب الفريق في المرحلة المقبلة.

وكان مصدر أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي بوقت سابق أن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد اجتمع مع جون إدوارد المدير الرياضي فجر يوم أمس في اجتماع طارئ فجر اليوم الجمعة لبحث مصير فيريرا وقد تم الاتفاق على رحيل المدرب، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

