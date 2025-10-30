هل يرحل حلمي طولان؟.. مدير منتخب مصر الثاني يجيب

"الأوفي في مصر".. تعليق أيمن الرمادي بعد هتاف جماهير الزمالك له

أيمن الرمادي: راض عن أداء لاعبي البنك الأهلي .. وكانت هناك رعبة أمام الزمالك

تحدث أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، عن مصير حلمي طولان المدير الفني ومصيره مع الفراعنة في ظل الأزمة الأخيرة بينه وبين اتحاد الكرة والرابطة.

وكان حلمي طولان قد هدد بالرحيل عن تدريب منتخب مصر الثاني بسبب عدم التنسيق مع اتحاد الكرة والرابطة مشيرًا لعدم تلقيه أي دعم.

وقال أحمد حسن مساء الخميس، في مداخلة مع مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: " تحدثت مع حلمي طولان وسيتم التجهيز للفترة المقبلة بشكل طبيعي".

وواصل: "طولان مستمر بشكل طبيعي في الإدارة الفنية لمنتخب مصر الثاني ولا يوجد نية لرحيله، كان هناك اختلاف في وجهات النظر وسيتم التنسيق وحل العقبات التي لدينا".

وأضاف أحمد حسن: "تم عقد جلسة مع هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري ووعدنا بعقد جلسة مع أحمد دياب رئيس الرابطة لحل أزمة لاعبو بيراميدز".

واختتم: "حلمي طولان محتاج دعم ومساندة الفترة القادمة، وهناك اهتمام من وزارة الشباب والرياضة ببطولة كأس العرب والمنتخب".