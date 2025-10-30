مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

جيرونا

الدوري الألماني

أوجسبورج

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الهلال

- -
16:50

الشباب

جميع المباريات

إعلان

هل يرحل حلمي طولان؟.. مدير منتخب مصر الثاني يجيب

كتب : محمد عبد الهادي

11:46 م 30/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حلمي طولان
  • عرض 8 صورة
    حلمي طولان
  • عرض 8 صورة
    حلمي طولان
  • عرض 8 صورة
    حلمي طولان
  • عرض 8 صورة
    حلمي طولان
  • عرض 8 صورة
    حلمي طولان
  • عرض 8 صورة
    حلمي طولان من عزاء شقيق هاني أبو ريدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، عن مصير حلمي طولان المدير الفني ومصيره مع الفراعنة في ظل الأزمة الأخيرة بينه وبين اتحاد الكرة والرابطة.

وكان حلمي طولان قد هدد بالرحيل عن تدريب منتخب مصر الثاني بسبب عدم التنسيق مع اتحاد الكرة والرابطة مشيرًا لعدم تلقيه أي دعم.

وقال أحمد حسن مساء الخميس، في مداخلة مع مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: " تحدثت مع حلمي طولان وسيتم التجهيز للفترة المقبلة بشكل طبيعي".

وواصل: "طولان مستمر بشكل طبيعي في الإدارة الفنية لمنتخب مصر الثاني ولا يوجد نية لرحيله، كان هناك اختلاف في وجهات النظر وسيتم التنسيق وحل العقبات التي لدينا".

وأضاف أحمد حسن: "تم عقد جلسة مع هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري ووعدنا بعقد جلسة مع أحمد دياب رئيس الرابطة لحل أزمة لاعبو بيراميدز".

واختتم: "حلمي طولان محتاج دعم ومساندة الفترة القادمة، وهناك اهتمام من وزارة الشباب والرياضة ببطولة كأس العرب والمنتخب".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حلمي طولان أحمد حسن منتخب مصر الثاني بطولة كأس العرب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"وضعنا حرج للغاية".. الأونروا تكشف لمصراوي عن دورها المستقبلي وأزمة التمويل في غزة
بتقنية 360 درجة.. تجول في قاعات المتحف المصري الكبير وشاهد 7 آلاف سنة حضارة