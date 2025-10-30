مباريات الأمس
الرمادي يعلن تشكيل البنك الأهلى لمواجهة الزمالك فى الدوري

كتب : محمد عبد الهادي

07:12 م 30/10/2025

أيمن الرمادي يتحدث عن مواجهة الأهلي

أعلن أيمن الرمادي المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادي البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026

و جاء التشكيل على النحو التالي

حراسة المرمى

عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع

عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط

محمد فتحى، محمد ابراهيم، محمدبن شرقي، مصطفى شلبي

خط الهجوم

احمد ياسر ريان ، أسامة فيصل

ويجلس على مقاعد البدلاء

احمد صبحى، سعيدو سيمبوري، مصطفى دويدار، احمد مدبولي ، يسري وحيد، احمد النادري، محمود الجزار، ياو انور ، سيد نيمار.

