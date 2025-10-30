الرمادي يعلن تشكيل البنك الأهلى لمواجهة الزمالك فى الدوري

أعلن أيمن الرمادي المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادي البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026

و جاء التشكيل على النحو التالي

حراسة المرمى

عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع

عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط

محمد فتحى، محمد ابراهيم، محمدبن شرقي، مصطفى شلبي

خط الهجوم

احمد ياسر ريان ، أسامة فيصل

ويجلس على مقاعد البدلاء

احمد صبحى، سعيدو سيمبوري، مصطفى دويدار، احمد مدبولي ، يسري وحيد، احمد النادري، محمود الجزار، ياو انور ، سيد نيمار.