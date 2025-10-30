"حاسس بإحباط".. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع بتروجيت

شهدت الساعات الماضية، أزمة داخل النادي الأهلي، بعدما قام موظفو وعمال فرع النادي بمدينة الشيخ زايد، بوقفة احتجاجية، اعتراضا على عدم حصولهم على الحد الأدنى للأجور، وقيمته 7 آلاف جنيه، فيما يحصلون على 4 آلاف جنيه.

وكشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، كواليس الأزمة، مشيرا إلى أن الأمر خطأ غير مقصود في آلية تنفيذ القرار.

وقال مرتجي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لا يوجد شك أن هؤلاء العمال أبناءنا ورمانة الميزان، في شهر سبتمبر الماضي اتخذنا قرارا بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وما حدث أن شؤون العاملين والإدارة المالية، نفذوا منشور 2024، والذي ينص على أن المرتب 6000 جنيه والتأمين من ضمن هذا المبلغ".

وأضاف: "لكن منشور شهر فبراير، ينص على أن المرتب 7000 جنيه ولم ينص على بند التأمين، وما حدث خطأ غير مقصود في آلية التنفيذ، بالتالي عندما علمنا أمس، حدثت اتصالات والغزاوي والجارجي جلسا مع العمال والمدير المالي".

واختتم: "ووزير التضامن أرسل إلينا مفتش جلس مع المدير المالي وأخبرنا أن الأمور تمام ولكن المشكلة في أن المنشور الذي تم تطبيقه خاص بعام 2024، والموضوع منتهي والعمال سيحصلن على الحد الأدنى بأثر رجعي".