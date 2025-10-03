هانيا الحمامي تتأهل لنهائي بطولة قطر كلاسيك للاسكواش 2025

بعد غلق باب الترشح.. من هم الـ 16 مرشحاً بانتخابات الأهلي؟

واصلت البطلة المصرية هانيا الحمامي، المصنفة الثانية عالمياً ولاعبة نادي وادي دجلة، سلسلة انتصاراتها في بطولة QTerminals قطر كلاسيك للاسكواش 2025، بعدما حجزت مقعدها في المباراة النهائية عقب فوزها المستحق على مواطنتها أمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالمياً، بثلاثة أشواط نظيفة.

وجاءت نتائج الأشواط التي استغرقت 51 دقيقة كالتالي، "11-9، 11-6، 11-7".

وبهذا الانتصار، تضرب الحمامي موعداً مع نور الشربيني المصنفة الثالثة عالمياً، في المباراة النهائية المقرر إقامتها غداً السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري.

تُقام منافسات قطر كلاسيك بشكل سنوي في العاصمة القطرية الدوحة على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش، وتُعد من أهم محطات سلسلة PSA Platinum العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية للبطولة 463 ألف دولار أمريكي، يتم تقسيمها بالتساوي بين منافسات الرجال والسيدات 231,500 دولار لكل فئة.

