أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، القائمة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة كهرباء الإسماعيلية، غداً السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة كهرباء الإسماعيلة، عودة أحمد سيد زيزو نجم خط وسط القلعة الحمراء، بعد غيابه عن مباراة القمة الأخيرة أمام فريقه السابق نادي الزمالك، والتى انتهت بفوز الأحمر بهدفين لهدف.

قائمة الأهلي لمباراة كهرباء الإسماعيلية

في حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد سيحا – مصطفى شوبير – ياسين مرعي.

في خط الدفاع: عمر كمال – أحمد رمضان بيكهام – ياسر إبراهيم – محمد شريف – مصطفى العش – محمد هاني – حمزة عبد الكريم.

في خط الوسط: محمد علي بن رمضان – مروان عطية – أحمد عبد القادر – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أليو ديانج – أحمد سيد زيزو – أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: أشرف بن شرقي – طاهر محمد طاهر.

موعد المباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الوحيد لدوري نايل.

ترتيب الأهلي

ويحتل الأهلي قبل مباراة الكهرباء المركز الثالث بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 15 نقطة، متساوياً مع المصري البورسعيدي في النقاط.