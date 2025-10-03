مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

0 0
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 0
20:00

المقاولون العرب

كأس العالم تحت 20 عاما

اوكرانيا - شباب

- -
23:00

باراجواي - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

"عودة زيزو"..النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري

كتب : نهي خورشيد

07:54 م 03/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الأهلي (2)
  • عرض 9 صورة
    توقعات الأبراج لمباراة الأهلي والزمالك
  • عرض 9 صورة
    توقعات الأبراج لمباراة الأهلي والزمالك
  • عرض 9 صورة
    عماد النحاس من مران الأهلي في ميامي
  • عرض 9 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 9 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 9 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 9 صورة
    عماد النحاس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، القائمة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة كهرباء الإسماعيلية، غداً السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة كهرباء الإسماعيلة، عودة أحمد سيد زيزو نجم خط وسط القلعة الحمراء، بعد غيابه عن مباراة القمة الأخيرة أمام فريقه السابق نادي الزمالك، والتى انتهت بفوز الأحمر بهدفين لهدف.

قائمة الأهلي لمباراة كهرباء الإسماعيلية

في حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد سيحا – مصطفى شوبير – ياسين مرعي.

في خط الدفاع: عمر كمال – أحمد رمضان بيكهام – ياسر إبراهيم – محمد شريف – مصطفى العش – محمد هاني – حمزة عبد الكريم.

في خط الوسط: محمد علي بن رمضان – مروان عطية – أحمد عبد القادر – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أليو ديانج – أحمد سيد زيزو – أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: أشرف بن شرقي – طاهر محمد طاهر.

موعد المباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الوحيد لدوري نايل.

ترتيب الأهلي

ويحتل الأهلي قبل مباراة الكهرباء المركز الثالث بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 15 نقطة، متساوياً مع المصري البورسعيدي في النقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي قائمة الأهلي الدوري المصري الممتاز كهرباء الإسماعيلية المارد الأحمر عماد النحاس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مفتعل.. بيان عاجل من "الري" بشأن فيضان نهر النيل وإدارة السد الإثيوبي