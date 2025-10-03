مباريات الأمس
بعد غلق باب الترشح.. من هم الـ 16 مرشحاً بانتخابات الأهلي؟

كتب : مصراوي

07:54 م 03/10/2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي الأهلي إغلاق باب الترشح في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.

وتلقت اللجنة، بحسب بيان رسمي صادر اليوم، طلبات ترشح 16 مرشحًا وهم:

- محمود الخطيب "مقعد الرئيس"

- ياسين منصور "مقعد النائب"

- خالد مرتجي "مقعد أمانة الصندوق".

وللعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - منار سعيد - حسن طنطاوي - أحمد شريف - أحمد مجدي الحيوان.

وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

