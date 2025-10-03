مباريات الأمس
محمد يوسف يتحدث عن أزمة الأهلي وآدم وطني.. ومصير إمام عاشور

كتب : هند عواد

04:26 م 03/10/2025
تحدث محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن أزمة القلعة الحمراء مع وكيل اللاعبين آدم وطني، ومصير ملف تجديد تعاقد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال محمد يوسف في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 1: "أزمة آدم وطني؟ الأهلي أصدر قراره بعدم التعامل معه، وفي النهاية نحن نتعامل مع اللاعب، بينما إذا حدثت أي أزمة سيكون التصرف من جانب لجنة التعاقدات، وكوكا رحب بالتجديد".

وأضاف: "ملف إمام عاشور مختلف تمامًا، هو يتبقى في عقده 3 مواسم، لذلك الملف مغلق تمامًا، الأولوية الآن للاعبين الذين تنتهي عقودهم فقط".

إمام عاشور الأهلي آدم واطني

