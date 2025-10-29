مباريات الأمس
جميع المباريات

بتروجت يتفوق على الأهلي في شوط أول مثير بالدوري المصري

كتب : نهي خورشيد

08:53 م 29/10/2025
    مباراة الأهلي وبتروجيت
    مباراة الأهلي وبتروجيت
    مباراة الأهلي وبتروجيت

انتهى قبل قليل الشوط الأول من مواجهة الأهلي وبتروجت، والمقام بينهما حالياً على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأ المارد الأحمر اللقاء بمحاولة فرض السيطرة، إذ شهدت الدقيقة السادسة أول تهديد للمرمي بعد تمريرة أشرف بن شرقي إلى محمد شكري الذي أرسل كرة عرضية أرضية داخل المنطقة، لكنها افتقدت الدقة لتصل إلى دفاع بتروجت بسهولة.

وبعد دقيقتين فقط، كادت تمريرة قصيرة من الشناوي أن تكلف الأهلي هدفاً مبكراً، قبل أن يتدخل ياسر إبراهيم لإنقاذ الموقف.

وفي الدقيقة الـ11، أرسل لاعبي بتروجت كرة عرضية داخل منطقة الجزاء أخطأ الشناوي في تقديرها، ليقابلها حامد حمدان برأسية متقنة سكنت الشباك معلنة الهدف الأول للفريق البترولي.

واستمر بتروجت في استغلال اهتزاز دفاع الأهلي وضعف التعامل مع الكرات العرضية، ليحافظ على تقدمه حتى نهاية الشوط.

تشكيل الأهلي

وجاء تشكيل الأهلي في المباراة كالاتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الأهلي وبتروجيت لأهلي تروجيت لشوط الأول لدوري المصري

