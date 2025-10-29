"كان هيغرم النادي فلوس كتيرة".. مرتجي يكشف سبب عدم ترشحه على منصب نائب

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث يأتي على رأسها عودة إمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، للتدريبات مرة أخرى، بعد غياب طويل الفترة الماضية بسبب الإصابة بفيروس "A".

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز القصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

"غدروا بيا".. نجم الزمالك السابق يكشف ما حدث له من مجلس حسين لبيب

كشف تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، عن أسباب رحيله عن العمل داخل النادي خلال الفترة الماضية. (إليكم التفاصيل)

زيارة خاصة من بيزيرا للأهرامات.. ووالده يعلق: يصمد عبر القرون

حرص البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول نادي الزمالك، على زيارة الأهرامات برفقة أسرته، في جولة للتعرف على أبرز المعالم التاريخية في مصر. (إليكم التفاصيل)

طبيب الأهلي يكشف مستجدات الحالة الصحية لإمام عاشور

كشف أحمد جاب الله، طيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مستجدات الحالة الطبية لإمام عاشور. (طالع التفاصيل)

"مفاوضات موسيماني واستقالة لبيب؟".. شوبير يكشف مستجدات الأحداث في الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أخر المستجدات داخل نادي الزمالك، وحقيقة استقالة حسين لبيب رئيس النادي، بعد جلسته مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. (طالع التفاصيل)

"مصر مليانة مدربين".. رد ناري من الرابطة على تهديد حلمي طولان

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن قرار الرابطة هو عدم تأجيل مباراة وهذا موضوع محسوم. (طالع التفاصيل)

"ياسين منصور سيتحمل النصف".. الغندور يفجر مفاجأة حول تعاقد الأهلي مع ماييلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع الكونغولي، فايستون ماييلي، لاعب فريق بيراميدز، للتعاقد معه في الفترة المقبلة، مع تحمل رجل الأعمال المرشح لمنصب نائب رئيس النادي ياسين منصور جزء من الصفقة. (طالع التفاصيل)

عودة نجم الفريق.. مروان عطية يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

زف مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشرى سارة لجماهير القلعة الحمراء، بشأن إمام عاشور. (طالع التفاصيل)