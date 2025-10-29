"غدروا بيا".. نجم الزمالك السابق يكشف ما حدث له من مجلس حسين لبيب

كشف تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، عن أسباب رحيله عن العمل داخل النادي خلال الفترة الماضية.

وقال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "كنت رئيسا لقطاع التطوير في نادي الزمالك في عهد حسين لبيب ولكني رحلت".

وأضاف: "رحلت بسبب أن هناك أجندات كانت تنفذ ليس فقط معي ولكن مع كانوا من قبلي ثم أنا وكان هناك تصفية حسابات من أشخاص كانوا قريبين مني".

وتابع: "كنت أساند هؤلاء الأشخاص وداعم لهم وبجانبهم طول الوقت وأدعمهم في لجنة التطوير لكنهم غدروا بي".

وأختتم تصريحاته: "جمهور الزمالك عندما أتقابل معهم في الشارع يقولون لي أنت صح وحاسين أن انت صح".