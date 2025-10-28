موقف مصطفى فتحي من مباراة بيراميدز و الزمالك في السوبر المصري

تحدث سارة عصام لاعبة منتخب مصر ونادي هاليفاكس الإنجليزي، عن استضافة مصر لبطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

وقالت سارة عصام في تصريحات خاصة لمصراوي: "أشعر بالشرف لأننا نستضيف البطولة للمرة الثانية، وفريق مسار أثبت نفسه في البطولات السابقة، وأنا من وادي دجلة لكنني أتمنى التوفيق لمسار وكل الفرق المشاركة".

وأضافت: "لا أحد يمكن أن يتوقع البطل، كل عام نجد مستويات مرتفعة أكثر واللاعبات لديهن طموح وشغف، فهي بطولة قوية، والكرة في مصر تطورت كثيرا".

واختتمت سارة عصام: "آخر مرة كنت في مصر، كنت بطلة الدوري، وقبلها كنت حصلت على الدوري آخر 3 سنوات مع دجلة وكأس مصر، ولم يكن هناك تطور خالص، حاليا يوجد أندية كثيرة تنافس دجلة وهذا لم يكن موجودا من قبل".

اقرأ أيضًا:

"تركيزنا على السوبر".. على ماهر يكشف حقيقة رحيله من سيراميكا كليوباترا

هل يرحل أرني سلوت عن ليفربول؟.. فابريزيو رومانو يرد