نجمة هاليفاكس الإنجليزي لمصراوي: فخورة باستضافة مصر لأبطال أفريقيا للسيدات

كتب : هند عواد

06:31 م 28/10/2025
    سارة عصام لاعبة منتخب مصر ونادي هاليفاكس الإنجليزي (1)
    سارة عصام لاعبة منتخب مصر ونادي هاليفاكس الإنجليزي (4)
    سارة عصام لاعبة منتخب مصر ونادي هاليفاكس الإنجليزي (5)
    سارة عصام لاعبة منتخب مصر ونادي هاليفاكس الإنجليزي (7)
    سارة عصام لاعبة منتخب مصر ونادي هاليفاكس الإنجليزي (8)
    سارة عصام لاعبة منتخب مصر ونادي هاليفاكس الإنجليزي (3)
    سارة عصام لاعبة منتخب مصر ونادي هاليفاكس الإنجليزي (2)

تحدث سارة عصام لاعبة منتخب مصر ونادي هاليفاكس الإنجليزي، عن استضافة مصر لبطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

وقالت سارة عصام في تصريحات خاصة لمصراوي: "أشعر بالشرف لأننا نستضيف البطولة للمرة الثانية، وفريق مسار أثبت نفسه في البطولات السابقة، وأنا من وادي دجلة لكنني أتمنى التوفيق لمسار وكل الفرق المشاركة".

وأضافت: "لا أحد يمكن أن يتوقع البطل، كل عام نجد مستويات مرتفعة أكثر واللاعبات لديهن طموح وشغف، فهي بطولة قوية، والكرة في مصر تطورت كثيرا".

واختتمت سارة عصام: "آخر مرة كنت في مصر، كنت بطلة الدوري، وقبلها كنت حصلت على الدوري آخر 3 سنوات مع دجلة وكأس مصر، ولم يكن هناك تطور خالص، حاليا يوجد أندية كثيرة تنافس دجلة وهذا لم يكن موجودا من قبل".

استضافة مصر لأبطال أفريقيا للسيدات سارة عصام لاعبة منتخب مصر سارة عصام لاعبة نادي هاليفاكس الإنجليزي دوري أبطال أفريقيا للسيدات

