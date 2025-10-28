الأهلي يقترب من التعاقد مع بديل وسام أبو علي

موقف مصطفى فتحي من مباراة بيراميدز و الزمالك في السوبر المصري

دخل مسؤولي النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي؛ للحصول علي خدماته في الميركاتو الشتوي القادم.

ويسعي النادي الأهلي لضم مهاجم أجنبي لتعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي، خاصة بعدما لم يقدم الثنائي محمد شريف وجراديشار أوراق اعتمادهما في خط الهجوم.

وكشفت صحيفة "غانا سوكر" الغانية أن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي، لاعب نادي جايس السويدي، مقابل مليون دولار.

وبحسب الصحيفة، فإن النادي السويدي رفض العرض المبدئي من الأهلي، مطالبًا بالحصول على 1.5 مليون دولار للاستغناء عن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعدما جذب أنظار أكثر من نادٍ خلال الموسم الحالي بعد تألقه في الدوري السويدي.

