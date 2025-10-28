مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:30

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الأخدود

0 1
18:10

الهلال

كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر

- -
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يقترب من التعاقد مع بديل وسام أبو علي


كتب- محمد عبدالهادي:

05:20 م 28/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي
  • عرض 5 صورة
    المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي
  • عرض 5 صورة
    المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي
  • عرض 5 صورة
    المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دخل مسؤولي النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي؛ للحصول علي خدماته في الميركاتو الشتوي القادم.

ويسعي النادي الأهلي لضم مهاجم أجنبي لتعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي، خاصة بعدما لم يقدم الثنائي محمد شريف وجراديشار أوراق اعتمادهما في خط الهجوم.

وكشفت صحيفة "غانا سوكر" الغانية أن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي، لاعب نادي جايس السويدي، مقابل مليون دولار.

وبحسب الصحيفة، فإن النادي السويدي رفض العرض المبدئي من الأهلي، مطالبًا بالحصول على 1.5 مليون دولار للاستغناء عن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعدما جذب أنظار أكثر من نادٍ خلال الموسم الحالي بعد تألقه في الدوري السويدي.

اقرأ أيضًا:
"بسبب الأهلي".. ريبيرو يرفض تدريب أحد أندية الجزائر.. ما القصة؟

إجراء صارم من الأهلي بسبب إمام عاشور.. ما علاقة اللاعبين وتوروب؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي جايس السويدي إبراهيم دياباتي الأهلي صفقات الأهلي الانتقالات الشتوية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

توابيت ذهبية تغلف دعوات افتتاح المتحف المصري الكبير تثير تفاعلا - صور وفيديو
بعد موجة انخفاض حادة.. هل يواصل الذهب تراجعه في الأيام المقبلة؟
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026