"هل ده يعقل؟".. تعليق ناري من شوبير على قرار اتحاد الكرة ضد دونجا

كتب : محمد خيري

01:31 م 28/10/2025

أحمد شوبير

كتب- محمد خيري:
علق الإعلامي أحمد شوبير، على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتأكيد على إيقاف نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك، 4 مباريات في بطولة السوبر المصري، بعد لغط كبير.

وقال "شوبير" في تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير": "هل يُعقل أن يتم إرسال قرار مهم بهذه الطريقة إذا كان الأمر يتعلق بنادٍ كبير مثل ليفربول، فهل سنرسل الإيميل إلى محمد صلاح".

وعبّر شوبير عن استيائه من الأسلوب الإداري المتبع، مؤكداً أن مثل هذه الأخطاء تُظهر خللاً واضحاً في إدارة المنظومة الكروية المصرية.

وأوضح شوبير أن هناك فوضى كبيرة في تطبيق اللوائح والقوانين داخل الكرة المصرية، مؤكدا أن بعض الأندية تهدد بالانسحاب عند حدوث مثل هذه الأزمات، وهو ما وصفه بأنه سلوك غير منطقي ولا يخدم مصلحة الرياضة المصرية.

وكانت الأزمة قد أثارت جدلاً واسعاً، بعدما أرسلت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم خطاباً رسمياً إلى نادي الزمالك، أكدت فيه أن عقوبة الإيقاف المفروضة على ثلاثي الفريق عقب أحداث السوبر الماضي تشمل اللاعب دونجا.

وأشار الاتحاد إلى أنه أرسل البريد الإلكتروني المتعلق بالعقوبات إلى النادي بتاريخ 31 أكتوبر 2024، ما فتح باب التساؤلات حول آلية التواصل الرسمية ودقة تطبيق اللوائح.




