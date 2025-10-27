مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

0 1
17:00

الجونة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 2
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
23:00

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين

الباطن

0 2
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

الجونة يلدغ سموحة ويصعد ثلاثة مراكز في الدوري المصري

كتب ـ محمد الميموني:

08:19 م 27/10/2025

الجونة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فاز الجونة على نظيره سموحة اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وانتهت المباراة بفوز الجونة على سموحة بنتيجة هدف دون رد.

وسجل هدف فريق الجونة اللاعب محمد النحاس في الدقيقة الـ 80 من عمر المباراة.

ترتيب الجونة وسموحة في الدوري المصري

الجونة رفع رصيده بعد الفوز إلى النقطة 15 في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد فريق سموحة عند النقطة 15 في المركز العاشر.

اقرأ أيضًا:
محمد ربيعة يتقدم عزاء والده بمسقط رأسه في كفر الشيخ - صور

"سأرحل".. تقرير يكشف مصير فينيسيوس مع الريال بعد موقعة الكلاسيكو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الجونة ضد سموحة الجونة سموحة ترتيب الدوري المصري الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

- "رجلها كانت مكسورة وسيناريو الابتزاز".. مفاجآت جديدة في جريمة فيصل المرعبة