فاز الجونة على نظيره سموحة اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وانتهت المباراة بفوز الجونة على سموحة بنتيجة هدف دون رد.

وسجل هدف فريق الجونة اللاعب محمد النحاس في الدقيقة الـ 80 من عمر المباراة.

ترتيب الجونة وسموحة في الدوري المصري

الجونة رفع رصيده بعد الفوز إلى النقطة 15 في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد فريق سموحة عند النقطة 15 في المركز العاشر.

