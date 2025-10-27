كشف محمد أيمن المشرف على الكرة بنادي بتروجت، موقف حامد حمدان لاعب وسط الفريق، من الانتقال للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وقال محمد أيمن، في تصريحات إذاعية عبر راديو أون سبورت اف ام لبرنامج "الكلام المظبوط"، "في بداية الموسم اتخذنا قرارًا إداريًا بعدم رحيل أي لاعب باتفاق كامل بين مجلس الإدارة والجهاز الفني مهما كانت الإغراءات المالية".

وأكد أيمن، أن بتروجت يمتلك قائمة قوية من اللاعبين:"كنا نرغب فقط في تدعيمها وفقًا لاحتياجات الفريق، لذلك كان القرار جماعيًا وبالتالي لا يوجد تفريط في أي لاعب".

وأشار المشرف على الكرة بنادي بتروجت إلى أن الزمالك أرسل خطابا منذ 20 يوماً، للتذكير برغبتهم في تفعيل اتفاق انتقال حامد حمدان في يناير، ولكن المبلغ المقترح هو 20 مليون جنيه مرفوض تمامًا بالنسبة لنا وهناك رقم آخر مطروح مع بعض الامتيازات.

وأضاف أيمن:"المفاوضات مع الزمالك للتعاقد مع حامد حمدان بدأت شفهيا في بداية الموسم الحالي واستمرت لمدة شهر ونصف ولم نطلب أي مقابل مادي خلال فترة التفاوض".

وأتم تصيرحاته بالتنويه إلى أن عددًا من لاعبي فريقه تلقوا عروضًا رسمية، أبرزهم توفيق محمد وهادي رياض ومصطفى الجمل وحامد حمدان، إلا أن النادي رفض رحيلهم جميعا، مؤكدا أن جميع اللاعبين بدأوا فترة الإعداد بصورة طبيعية.

