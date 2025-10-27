مباريات الأمس
"ما حدث مع زيزو كارثة".. نجم الزمالك السابق يطالب برحيل المجلس باستقالة جماعية

كتب : محمد خيري

11:54 ص 27/10/2025
    زيزو
    زيزو
    زيزو
    زيزو غاضب من استبداله (1)
    زيزو غاضب من استبداله
    زيزو

أكد محمد صديق نجم الكرة المصرية السابق، أن مجلس إدارة الزمالك ارتكب خطأ كارثي بانتقال زيزو إلى الأهلي مجانا.

وقال صديق في تصريحات تلفزيونية على قناة أون: "الخلل الإداري وراء رحيلي عن الزمالك وانتقالي للأهلي، ولا يوجد فارق بين ما حدث معي وما حدث مع زيزو".

وأضاف: "لكن ما حدث مع زيزو كارثة إدارية بكل المقاييس ان تترك لاعبا بهذه القيمة حر، وعدم بيعه فهذا كارثة ولابد من رحيل مجلس الإدارة، وتقديم استقالة جماعية".

وتابع: "مجلس الزمالك أهدر 400 مليون جنيه بسبب زيزو، والزمالك لم يستطيع تعويضه حتى هذه اللحظة".

وأختتم تصريحاته: "بيزيرا لن يعوض زيزو في الزمالك ومانويل جوزيه لم يكن عادل في موقف حدث معي عقب كأس العالم للأندية، وفينجادا أفضل منه على كافة المستويات وفينجادا أضاف للكرة المصرية خلال فترة تواجده".

زيزو الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك محمد صديق

