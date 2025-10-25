مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

بعد هجوم جماهير الزمالك.. شيكو بانزا يحذف منشور دعمه لمحمد السيد

كتب : هند عواد

02:20 م 25/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    احتفال محمد السيد لاعب الزمالك
  • عرض 5 صورة
    محمد السيد لاعب الزمالك
  • عرض 5 صورة
    محمد السيد ناشئ الزمالك
  • عرض 5 صورة
    محمد السيد لاعب الزمالك الشاب

تراجع الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن دعمه لزميله في الفريق محمد السيد.

وتعرض محمد السيد لانتقادات من جماهير الزمالك، خلال مباراة الأبيض وديكيداها الصومالي، بسبب أنباء انتقال اللاعب إلى الأهلي، مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وكان شيكوا بانزا، نشر صورة محمد السيد عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "أنت رائع ولاعب جيد، لا تستمع لأي شخص يتحدث هراءً، واصل العمل، نحن معًا يا فتى الصغير"، إلا أنه حذف المنشور لاحقا.

شيكو بانزا لمحمد السيد

بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟

هل تقدم جون إدوارد باستقالته بعد هجوم جماهير الزمالك؟.. مصدر مسؤول يرد

شيكو بانزا محمد السيد الزمالك

