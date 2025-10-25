بعد هجوم جماهير الزمالك.. شيكو بانزا يحذف منشور دعمه لمحمد السيد

تراجع الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن دعمه لزميله في الفريق محمد السيد.

وتعرض محمد السيد لانتقادات من جماهير الزمالك، خلال مباراة الأبيض وديكيداها الصومالي، بسبب أنباء انتقال اللاعب إلى الأهلي، مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وكان شيكوا بانزا، نشر صورة محمد السيد عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "أنت رائع ولاعب جيد، لا تستمع لأي شخص يتحدث هراءً، واصل العمل، نحن معًا يا فتى الصغير"، إلا أنه حذف المنشور لاحقا.

