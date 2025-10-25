مباريات الأمس
هل تقدم جون إدوارد باستقالته بعد هجوم جماهير الزمالك؟.. مصدر مسؤول يرد

كتب : مصراوي

10:19 ص 25/10/2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك حقيقة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن تقديم جون إدوارد استقالته من منصبه كمدير رياضي بالنادي عقب مباراة ديكيداها الصومالي التي شهدت هجومًا جماهيريًا ضده.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن ما تردد لا صحة له وجون إدوارد مستمر في منصبه.

وكانت جماهير الزمالك قد وجهت هجومًا قويًا على جون إدوارد خلال المباراة بهتاف: "جون إدوارد أرفع إيدك، جمهور الزمالك هو سيدك"، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

نتيجة مباراة الزمالك و ديكيداها

الزمالك فاز بهدف نظيف على نظيره ديكيداها مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني ببطولة الكونفدرالية.

