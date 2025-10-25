مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

مصطفى محمد يشارك في فوز نانت على باريس

كتب : مصراوي

12:49 ص 25/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إصابة مصطفى محمد خلال مباراة نانت وباريس
  • عرض 4 صورة
    إصابة مصطفى محمد خلال مباراة نانت وباريس
  • عرض 4 صورة
    إصابة مصطفى محمد خلال مباراة نانت وباريس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فاز فريق نانت بهدفين مقابل هدف على مستضيفه باريس خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري بصفوف نانت مصطفى محمد بديلاً لزميله يوسف العربي بالدقيقة (70).

وكان يوسف العربي قد افتتح التسجيل لفريق نانت بالدقيقة (2) قبل أن يتعادل سمير شرقي لفريق باريس بالدقيقة (15) ثم خطف ماتيس الهدف الثاني بالدقيقة (38).

ويعد الفوز هو الثاني لفريق نانت بعدما تعادل في 3 مباريات وخسر بـ 4 مباريات.

ترتيب نانت وباريس في الدوري الفرنسي

نانت رفع رصيده بعد الفوز إلى النقطة (9) في المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد فريق باريس عند النقطة (10) في المركز الحادي عشر.

اقرأ أيضًا:

الأهلي يكشف سبب غياب الشناوي عن مباراة إيجل نوار بدوري الأبطال

بحضور عضو الأهلي.. 8 صور من حفل زفاف نجل خالد الدرندلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى محمد يوسف العربي نانت الدوري الفرنسي باريس ضد نانت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

كيف يضمن البنتاجون قانونية عملياته في الكاريبي؟ المتحدث الرسمي يجيب لـ"مصراوي"
بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع
متحدث باسم الخارجية الألمانية يكشف لمصراوي موقف برلين من مفاوضات سد النهضة