مصطفى محمد يشارك في فوز نانت على باريس

فاز فريق نانت بهدفين مقابل هدف على مستضيفه باريس خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري بصفوف نانت مصطفى محمد بديلاً لزميله يوسف العربي بالدقيقة (70).

وكان يوسف العربي قد افتتح التسجيل لفريق نانت بالدقيقة (2) قبل أن يتعادل سمير شرقي لفريق باريس بالدقيقة (15) ثم خطف ماتيس الهدف الثاني بالدقيقة (38).

ويعد الفوز هو الثاني لفريق نانت بعدما تعادل في 3 مباريات وخسر بـ 4 مباريات.

ترتيب نانت وباريس في الدوري الفرنسي

نانت رفع رصيده بعد الفوز إلى النقطة (9) في المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد فريق باريس عند النقطة (10) في المركز الحادي عشر.

