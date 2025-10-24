أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على ديكيداها

هاجمت جماهير نادي الزمالك، التي تواجدت لدعم الفريق أمام ديكيدياها الصومالي بكأس الكونفدرالية، المدير الفني للفريق يانيك فيريرا مطالبين برحيله عن الفريق.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الجمعة، من تحقيق الفوز على حساب نظيره ديكيداها الصومالي، بهدف دون مقابل، في إياب دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية.

ووجهت جماهير الفارس الأبيض التي حضرت المباراة، رسالة إلى فيريرا جاءت كالتالي: "فيريرا روح، واحد اتنين الإدارة فين".

ولم تكتف جماهير الفارس الأبيض بالهجوم على فيريرا أو إدارة النادي فقط، بل قامت بمهاجمة المدير الرياضي جون إدوارد، حيث ردد الجماهير هتاف: "جون إدوارد أرفع إيدك، جمهور الزمالك هو سيدك".

وضمن نادي الزمالك الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ديكيداها الصومالي، بنتيجة سبعة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.

ويذكر أن نادي الزمالك، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب ديكيداها الصومالي، في مباراة الذهاب، بنتيجة ستة أهداف دون مقابل.

