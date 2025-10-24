مباريات الأمس
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

1 0
18:00

ديكيداها

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

1 1
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

ميلان

1 0
21:45

بيزا كالتشيو

جميع المباريات

"طلعه بره يا عم خلي عندك دم".. جماهير الزمالك تهاجم لاعب فريقها مع أنباء رحيله للأهلي

كتب : مصراوي

08:00 م 24/10/2025
  عرض 8 صورة
  عرض 8 صورة
    الزمالك وديكيداها
  عرض 8 صورة
    الزمالك وديكيداها
  عرض 8 صورة
    الزمالك وديكيداها
  عرض 8 صورة
    الزمالك وديكيداها
  عرض 8 صورة
    الزمالك وديكيداها
  عرض 8 صورة
    الزمالك وديكيداها
  عرض 8 صورة
    الزمالك وديكيداها

شنت جماهير الزمالك المتواجدة في ملعب مباراة فريقه ونظيره ديكيداها الصومالي هجومًا قويًا على لاعب فريقها الشاب محمد السيد.

وهتفت الجماهير خلال المباراة موجهة رسالة للمدير الفني البلجيكي فيريرا:"محمد السيد .. بيلعب ليه؟ .. طلعه بره يا عم خلي عندك دم".

ويلتقي فريق الزمالك نظيرهم ديكيداها مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني ببطولة الكونفدرالية.

وكانت تقارير إعلامية قد ربطت اسم محمد السيد بالانتقال إلى النادي الأهلي في ظل عدم رغبته تجديد تعاقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2025/26.

يذكر أن الزمالك قد حسم مباراة الذهاب بسداسية نظيفة أمام ديكيداها.

الزمالك يكافئ نجمه بعد موقفه المفاجئ

"رغم تحريض البعض".. لاعب الزمالك السابق يعلن تنازله عن مستحقاته المتبقية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وديكيداها الزمالك محمد السيد الأهلي صفقات الأهلي الكونفدرالية

