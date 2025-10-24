"بينهم المدرب وجون إدوارد".. جماهير الزمالك تهاجم مسؤولي النادي بقوة في

أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على ديكيداها

شنت جماهير الزمالك المتواجدة في ملعب مباراة فريقه ونظيره ديكيداها الصومالي هجومًا قويًا على لاعب فريقها الشاب محمد السيد.

وهتفت الجماهير خلال المباراة موجهة رسالة للمدير الفني البلجيكي فيريرا:"محمد السيد .. بيلعب ليه؟ .. طلعه بره يا عم خلي عندك دم".

ويلتقي فريق الزمالك نظيرهم ديكيداها مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني ببطولة الكونفدرالية.

وكانت تقارير إعلامية قد ربطت اسم محمد السيد بالانتقال إلى النادي الأهلي في ظل عدم رغبته تجديد تعاقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2025/26.

يذكر أن الزمالك قد حسم مباراة الذهاب بسداسية نظيفة أمام ديكيداها.

